Stadträte sehen Freistaat bei Bahnhof-Unterhalt in Pflicht

Die Situation beim Unterhalt der Wartehalle und der Toiletten im Bahnhof Otting/ Weilheim ist für die SPD/UWW-Fraktion im Wemdinger Stadtrat ein Beispiel, "wie sich der Freistaat Bayern und die Deutsche Bahn um ihre finanziellen Verpflichtungen drücken". Bekanntlich ist die Gemeinde Otting für die genannte Infrastruktur verantwortlich, die erst durch die Initiative einer Interessengemeinschaft möglich wurde, der eine Reihe von Kommunen angehört. Der Freistaat bezahlte einen 50-Prozent-Anteil an den Investionen - und hat damit nach Ansicht der SPD/UWW auch die Hälfte der Unterhaltsaufwendungen zu tragen. "Auch die Deutsche Bahn als Hauptnutzer ist hier gefordert", heißt es in der Stellungnahme weiter. Der Wemdinger Stadtrat beteilige sich an den Wartungskosten, weil der Bahnhof von zahlreichen Bürgern der Kommune in Anspruch genommen werde.

Zudem kritisieren SPD und UWW den "miserablen" Zustand der Staatsstraße zwischen Wemding und der Abzweigung nach Otting: "Unsere Landtags- und Bundestagsabgeordneten aller Parteien sind aufgefordert, sich endlich dafür einzusetzen, dass der Straßenbelag saniert wird. Darauf warten die Bürger der Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Wemding seit Jahren." (AZ)