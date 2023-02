Wemding

11:30 Uhr

Stadtrat in Wemding beschließt Millionen-Investitionen

Das neue Feuerwehrhaus in Wemding soll heuer vollendet werden. Der Stadtrat hat dafür weitere Aufträge in Höhe von rund 2,3 Millionen Euro vergeben.

Plus Damit in Wemding ein neues Feuerwehrhaus und zwei Heizungen für Nahwärme-Netze gebaut werden können, vergibt die Kommune Aufträge für rund fünf Millionen Euro.

Von Wolfgang Widemann

Wer in diesen Zeiten baut, braucht starke Nerven, ein dickes finanzielles Polster - und ein wenig Glück. Enorme Preissteigerungen und Lieferengpässe sorgen für Unsicherheit. Deshalb herrschte in den vergangenen Wochen im Wemdinger Rathaus eine gewisse Anspannung. Die Stadt will in diesem Jahr gleich mehrere große Projekte anpacken beziehungsweise vollenden, die zusammenhängen: das neue Feuerwehrhaus samt einem Heizhaus, von dem aus auch der benachbarte städtische Bauhof und die Kindertagesstätte St. Marien mit Wärme versorgt werden, sowie ein zweiter Kessel für die Hackschnitzelheizung an der Grund- und Mittelschule, an die künftig auch die Stadthalle und die Realschule angeschlossen werden sollen. Der Stadtrat hat nun die Aufträge dafür vergeben, dass diese Vorhaben weitgehend verwirklicht werden können.

