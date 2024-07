Start des neuen Schuljahres an der Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding

Der Unterricht an der Leonhart-Fuchs-Grund- und Mittelschule Wemding beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am Dienstag, 10. September. Für die zweiten bis zehnten Klassen beginnt der Unterricht um 8.10 Uhr und endet um 11.35 Uhr. Alle Busse fahren. Für die ersten Klassen beginnt um 8.30 Uhr der Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche. Anschließend gibt es eine Begrüßung in der oberen Aula der Schule. Die Schülerinnen und Schüler der Klassen zwei bis vier treffen sich im Grundschulpausenhof, dort werden sie von der jeweiligen Lehrkraft in Empfang genommen. Die Mittelschülerinnen und Mittelschüler sammeln sich im vorderen Pausenhof und werden dort ebenfalls von der Klassleitung abgeholt.

Am Mittwoch, 11. September, und Donnerstag, 12. September, beginnt der Unterricht für alle Klassen um 8.10 Uhr und endet um 12.20 Uhr. Es fahren Busse – mit Ausnahme der Linie Südries/Donauwörth, die erst um 13 Uhr fährt. Am Mittwoch gibt es zudem Schulbustraining für die Erstklässler.

Leonhart-Fuchs-Grund- und Mittelschule Wemding: Betreuung ab Mittwoch

Am Freitag, 13. September, findet der Unterricht nach Stundenplan statt, es werden Schulfotos der beiden ersten Klassen gemacht. Die Busse fahren nach Stundenplan.

Die Offene Ganztagesbetreuung der Mittelschule (OGT) startet am Mittwoch, 11. September. Die Schulfotos der Klassen zwei bis zehn werden in der Woche vom 23. bis 27. September gemacht

