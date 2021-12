Straßen in Baugebiet werden vollendet

Die Straßen in den Wemdinger Baugebieten "Birket 2" und "Birket 3" werden vollends asphaltiert. Den Auftrag zu hat der Stadtrat an die Firma Scharpf vergeben. Die Kosten belaufen sich auf 105.000 Euro. Die Summe liege deutlich unter dem, was ursprünglich veranschlagt gewesen sei, erklärte Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann. (wwi)