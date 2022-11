Termin für Schäfflertanz in Wemding steht jetzt

Durch die Corona-Pandemie ist der Schäfflertanz in Wemding schon zweimal verschoben worden. Nun soll das Ereignis, das für Lebensfreude steht, wieder stattfinden.

Dass ein Schäfflertanz nur alle sieben Jahre stattfindet, ist eine alte Tradition. Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass dieses Intervall in Wemding noch ein Stück länger wird. 2021 konnte der Tanz nicht über die Bühne gehen und auch 2022 nicht. Im Frühjahr 2023 soll dem Ereignis aber - mit zweijähriger Verspätung - nichts mehr im Wege stehen. Die nötigen Vorbereitungen sind nun angelaufen, auch die Gewänder wurden für eine erste Anprobe wieder aus den Schränken geholt.

Zum Auftaktgespräch für die weiteren Planungen trafen sich Bürgermeister Martin Drexler, Andreas Stöckle (Vorsitzender der Schäfflervereinigung) und Judith Strohhofer (Tourismusleiterin der Stadt). Dabei wurde auch der Termin festgezurrt: Der Schäfflertanz findet am Sonntag, 12. Februar, statt - eine Woche vor dem Faschingssonntag.

Getragen wird der Wemdinger Schäffertanz von der "Wemdinger Bürgerschaft". Somit liegt die Oberhoheit über den Tanz bei der Stadt. Der Bürgermeister übernimmt auch die Schirmherrschaft. Die Eckpunkte des Programms sind ein Festgottesdienst, ein Empfang für geladene Gäste und der eigentliche Tanz, den von 13 bis etwa 17 Uhr die rund 70 Aktiven der Schäfflervereinigung an zehn Plätzen in der Altstadt aufführen.

Anfänge des Schäfflertanzes liegen in düsteren Zeiten

Historisch wird der aus München stammende Schäfflertanz mit dem Abklingen der Pest im Jahre 1517 in Verbindung gebracht. Der Schäfflertanz sollte in düsteren Zeiten Lebensfreude und festliche Stimmung bringen. Für Vorsitzenden Andreas Stöckle bietet sich dadurch ein Vergleich mit der Corona-Pandemie an: "Wir gehen davon aus, dass wir die Veranstaltung wie vorgesehen durchführen können und damit wieder Lebensfreude auf die Wemdinger Straßen bringen." Wenn man die zuletzt wieder ausgepackten roten Gewänder sehe, gehe einem das Herz auf, so Stöckle. Bürgermeister Drexler ergänzt: "Wir freuen uns wahnsinnig auf den Schäfflertanz."

Die Schäfflervereinigung will noch vor Jahreswechsel mit den Proben beginnen, damit Mitte Februar die komplizierten Tanzfiguren sitzen. Nach Wemding kam der Zunfttanz der Schäffler (Fassmacher) vor etwa 150 Jahren. Damals nahm der Schäfflergeselle Johann Uhl während seiner Wanderjahre am Münchner Schäfflertanz teil und brachte so das Wissen mit in seine Heimatstadt. (AZ)