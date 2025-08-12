Nach einem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche in Wemding fand in der festlich geschmückten Turnhalle der Leonhart-Fuchs-Schule in Wemding die diesjährige Entlassfeier der 9. und 10. Klasse statt. Unter dem Motto „The adventure begins“ verabschiedeten sich die Absolventinnen und Absolventen von ihrer Schulzeit und blickten gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften und Ehrengästen in eine spannende Zukunft. Die Feier wurde feierlich von Semih Altuntas aus der 10 M als Moderator des Abends eröffnet In der ersten Rede blickte Schulleiterin Margit Stimpfle zurück auf die letzten Jahre, die geprägt waren von gemeinsamen Erlebnissen, Herausforderungen und Erfolgen. Sie betonte, dass der Abschluss kein Ende, sondern vielmehr der Beginn eines neuen Abenteuers sei. Auch der 2. Bürgermeister Johann Roßkopf überbrachte im Namen der Stadt Wemding herzliche Glückwünsche. In seinen Worten hob er hervor, wie wichtig die Entlassschülerinnen und –schüler für den Wirtschaftsstandort Wemding/Donau Ries sind. Als Vorsitzender des Födervereins ließ es sich Matthias Braun nicht nehmen, ein paar Worte an die Gäste zu richten. Die Vorsitzende des Elternbeirats, Burcu Bas, sprach allen Absolventinnen und Absolventen ihre Anerkennung für die in den letzten Jahren gezeigten Leistungen aus. Gleichzeitig dankte sie den Lehrkräften für ihr Engagement und den Eltern für ihre Unterstützung. Rückblicke in Bildern und Dankesworte von Seiten der Abschlussklassen sorgten ebenso wie die Abschiedsworte der beiden Klassenleitungen Miriam Romano und Christian Tutsch für emotionale Momente. Musikalische Beiträge der Schulband rundeten die Feier ab. Mit einem gemeinsamen Sektempfang, organisiert durch den Elternbeirat, klang der Abend stimmungsvoll aus.

