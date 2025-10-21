Theatergruppe begeistert mit „zündender“ Premiere

Mit einer gelungenen Premiere startete die Kolping-Theatergruppe in die Theatersaison 2025. Die Geisterkomödie „Wenn’s Zwölf schlägt“ von Dani von Wattenwyl bot dem Publikum in der Stadthalle unterhaltsame Abende voller Witz, Grusel und Überraschungen. Die Bühne verwandelte sich in ein schottisches Schlosshotel, das nur noch wenige Gäste beherbergt. Hotelbesitzerin Liz McQueen (Carmen Sailer-Hönle) sieht sich mit dem Denkmalschützer Timothy McApplebee (Christian Pfefferer) konfrontiert, der das traditionsreiche Schloss schließen will. Dieser hält schottische Schlösser und deren Geister für schützenswerte Kulturgüter. Neffe Dennis (Daniel Ostermeier) dagegen will das Hotel beleben. Als eine ehrgeizige Reporterin (Franziska Kaufmann) und ihr Kameramann (Florian Simon) vermeintlich das Monster von Loch Ness entdecken, nutzt Dennis die Gelegenheit und befeuert die Geschichte – und prompt wird live bei BBC-News berichtet und der Touristenstrom nimmt wieder Fahrt auf.

Hotelier Joe (Karl-Heinz Fackler) muss daraufhin allerlei schräge Gäste unterbringen: die Geisterjäger Lotta di Carotta (Bianca Krompaß), John-Boy Klein (Christian Jung) sowie das Medium Laura von Aura (Karin Schreck), reisen an, um übernatürliche Erscheinungen aufzuspüren. Verwirrung entsteht, als der liebesbedürftige und trinkfreudige Hotelpianist Fidel (Dieter Schiele) als Gespenst verkleidet herumspukt und die Geisterjäger glauben, fündig geworden zu sein. Die als Werbeaktion gedachte Inszenierung droht zu kippen, als McApplebee das Schloss endgültig schließen will. Denn plötzlich müssen Dennis und Joe feststellen: Nicht jeder Spuk ist Teil ihrer eigenen Inszenierung…

Weitere Aufführungen gibt es am Freitag, 24.10., Samstag, 25.10. (jeweils 19:30 Uhr), sowie Sonntag, 26.10. (14:30 Uhr). Karten sind erhältlich bei Schmidt Heimwerkermarkt (Wallfahrtsstraße 10, Wemding), Reservierungen unter 09092 / 965383 möglich.

