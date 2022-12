Tobias Gröbl gewinnt das Finale der Jedermannlaufserie

Im letzten Rennen des Wettbewerbs der LG Donau-Ries holt sich der Itzinger den ersten Sieg. Bei den Frauen gewinnt Lena Homburger.

Der Lauf zum Märchenwald hat am Sonntag seinem Namen alle Ehre gemacht. Gerade noch rechtzeitig zum fünften und letzten Rennen der Jedermannlaufserie der LG Donau-Ries 2022 verwandelte sich die Region bei Wemding in eine Winterlandschaft.

In Wemindg lässt es der Gesamtsieger Williamson langsamer angehen

Bei Temperaturen knapp unter null Grad begaben sich insgesamt etwa 350 Läuferinnen und Läufer an den Start. Im Zehn-Kilometer-Hauptlauf kam bei den Männern der in Itzing beheimatete Tobias Gröbl von der LG Zusam heuer zu seinem ersten Erfolg mit 34:01 Minuten, gefolgt von Mario Leser und Andreas Beck, beide ebenfalls von der LG Zusam. Jamie Williamson von der LAC Quelle Fürth, der die ersten vier Läufe gewonnen hatte, ließ es dieses Mal etwas langsamer angehen und belegte den vierten Platz.

Bei den Frauen erreichte Lena Homburger vom VSC Donauwörth als erste das Ziel mit einer Zeit von 42:36 Minuten, gefolgt von Natalie Greiner und Martina Bickelein (beide TSV Oettingen).

Die Feld- und Waldwege waren von einer dünnen Schneeschicht bedeckt. Neben dem Hauptlauf gab es auch eine Kurzstrecke und die Sechs-Kilometer-Route, auf der vor allem Nordic Walker unterwegs waren. Die Strecke führte vorbei am Doosweiher zur Hagauer Höhe und wieder zurück zur Robertshöhe. Die Namen verraten es schon: Dabei waren einige Höhenmeter zu bewältigen, welche den Läuferinnen und Läufern gerade auf dem etwas rutschigen Untergrund vieles abverlangten.

In der Gesamtwertung der fünf Läufe landete Jamie Williamson auf Platz eins. Die ersten vier Läufe in Mauren, Rain, Oettingen und Harburg konnte er allesamt gewinnen. Beim Auftakt schaffte er sogar einen Streckenrekord. Neben ihm auf dem Treppchen landete der Sieger des letzten Laufes, Tobias Gröbl von der LG Zusam. Besonders bemerkenswert: Gröbl hat nur an vier von fünf Läufen teilgenommen, vor dem Abschluss in Wemding kam er dreimal als Zweiter ins Ziel. Dritter in der Gesamtwertung wurde Gröbls Laufkollege von der LG Zusam, Andreas Beck.

Bei den Frauen konnte die LG Zusam den Gesamtsieg feiern. Anna Knötzinger wurde Erste, obwohl sie in Wemding gar nicht mehr mitgelaufen ist. Hinter ihr landeten Natalie Greiner vom TSV Oettingen und Stefanie Grimmeisen vom SV Mergelstetten.

Läufe der Jedermannserie sind wirklich etwas für jeden, egal wie alt oder jung

Die einzige perfekte Jedermannserie gab es in der Gruppe der Schüler: Hier holte Luca Schreitmüller vom TSV Harburg mit fünf Einzelsiegen in seiner Klasse Platz eins in der Gesamtwertung. Bei den Schülerinnen gewann die neunjährige Anastasiya Belaya vom TSV Nördlingen vor deutlich älteren Läuferinnen.

Dass die Läufe der Jedermannserie wirklich für jedermann, jede Frau, jeden Buben und jedes Mädchen sind, zeigt ein Blick auf die Altersklassen. Hannes Hingst, der für den TSV Harburg an den Start ging, ist 1945 geboren. Drei Schüler und eine Schülerin, die an den Läufen teilnahmen, kamen 70 Jahre später auf die Welt. (AZ)

Die Gewinner der Gesamtwertung:

Frauen

Anna Knötzinger (LG Zusam) Natalie Greiner (TSV Oettingen ) Stefanie Grimmeisen ( SV Mergelstetten )

Männer

Jamie Williamson ( LAC Quelle Fürth ) Tobias Gröbl Andreas Beck (beide LG Zusam)

Schüler

Luca Schreitmüller Henri Schröppel (beide TSV Harburg ) Viktor Bely ( TSV Nördlingen )

Schülerinnen