Tödlicher Verkehrsunfall bei Wemding: Mopedfahrer stirbt

Zwischen Wemding und Amerbach sind am Dienstag ein Auto und ein Moped zusammengestoßen. Der Mopedfahrer kam dabei ums Leben. Die Unfallursache ist noch unklar.

Auf der Staatsstraße 2214 zwischen Wemding und Amerbach hat sich am Dienstagabend ein tödlicher Unfall ereignet: Ein Pkw und ein Mopedfahrer stießen zusammen. Laut Polizei starb der Mopedfahrer noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Meldung ging gegen 19 Uhr bei den Beamten ein. Am Abend fanden nach Polizeiangaben Aufräumarbeiten statt. Die Feuerwehr hatte eine örtliche Umleitung eingerichtet.

Zur Unfallursache will sich die Polizei derzeit nicht äußern. Nähere Informationen soll es am Mittwoch geben. Ein Sachverständiger wurde beauftragt, ein unfallanalytisches Gutachten zu erstellen. (AZ)