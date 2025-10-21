Treffen der ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Volkschule Wemding

Bei idealem Herbstwetter trafen sich die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Volksschulen Wemding der Jahrgänge 1949 und 1950 im Gasthaus „Zur Ente“. Im Namen des Organisationskomitees begrüßte Hubert Ferber die Frauen und Männer in ihrer schönen Heimatstadt. Wolfgang Schlecht, der in Tokio wohnt und Hans Ritter grüßten die Teilnehmer der Veranstaltung per Mail und bedauerten, dass sie nicht teilnehmen konnten. Im Anschluss berichtete Ferber an ein paar Ereignisse, die sich seit 1949 ereignet haben. Es trat z. B. am 23.5.1949 das Grundgesetz in Kraft, die Nato wurde gegründet und mit Benedikt dem XVI gab es von 2005 bis 2020 einen deutschen Papst. Nach der Schule haben einige eine Lehre begonnen oder sind auf eine höhere Schule gegangen, haben studiert. Einige sind aus Wemding weggezogen und sind heute wieder hier. Er dankte den Organisatoren, den Bäckerinnen der Kuchen und vor allem Brigitte Günter, Margit Ziegelmüller und Hans Hoinle für ihren Einsatz. Die Feierlichkeiten begannen mit dem gemeinsamen Mittagessen. Luitpold Mayer zeigte im Anschluss einen kurzweiligen Vortrag mit Bildern, wie Wemding früher ausgesehen hat. Nach einem gemeinsamen Foto an der Rathaustreppe wurde bei Kaffee und Kuchen Erinnerungen ausgetauscht.

