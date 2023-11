Trickbetrüger am Telefon: "Herr Seifert" gehört nicht zur Polizei

Ein angeblicher Herr Seifert von der Polizei hat am Mittwochabend versucht, über eine bekannte Betrugsmasche an Wertsachen zu kommen.

Zahlreiche Menschen aus dem Kreis Donau-Ries, vor allem aus dem Bereich Wemding, haben am Mittwochabend verdächtige Anrufe erhalten. Laut Polizei versuchte offenbar ein „Herr Seifert“, der fälschlicherweise vorgab, von der Donauwörther oder Nördlinger Polizei zu sein, die bekannte Masche mit Einbrüchen in der Nachbarschaft. Zu Vermögensschäden kam es den aktuellen Erkenntnissen zufolge nicht.

Polizei warnt vor Trickbetrug im Kreis Donau-Ries

In diesem Zusammenhang werden folgende Tipps wiederholt: Die Polizei – aber auch Gerichte, Behörden oder Banken – werden niemals telefonisch um das Herausgeben von Wertsachen oder Zahlung von Geldbeträgen bitten. Die angezeigte Nummer auf dem Telefondisplay ist keineswegs eine sichere Identifikationsmöglichkeit. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Geben Sie niemals Kontodaten oder Passwörter am Telefon preis. Bei verdächtigen Anrufen: einfach auflegen. (AZ)