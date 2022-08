Wemding hält trotz Absage für Landesgartenschau an Konzept fest

Plus Im Rennen als Austragungsort der Landesgartenschau hat Wemding das Nachsehen. Natürlich ist die Enttäuschung da, doch im Rathaus hält man an dem Konzept fest.

Über zwei Jahre haben die Wemdinger die Chance auf eine Landesgartenschau in ihrer Stadt gewittert. Doch die Entscheidung des bayerischen Umweltministeriums an diesem Mittwoch brachte leider nicht den erhofften Zuschlag. Wemding konnte die Jury nicht überzeugen: Die Bewerbung für die Jahre 2028 bis 2032 blieb erfolglos.