Trotz Gegenverkehrs überholt: Unfall bei Wemding

Ein Autofahrer schätzt den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein und überholt einen Lkw. Ein Entgegenkommender wird zum Ausweichen gezwungen.

Ein Unfall wegen eines missglückten Überholmanövers hat sich am Freitagmorgen gegen 6 Uhr auf der Staatsstraße 2214 von Wemding Richtung Monheim ereignet. Laut Polizei schätzte ein Autofahrer den Abstand zum Gegenverkehr falsch ein und setzte auf einer Steigung zum Überholen eines Sattelzuges an. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte nur noch ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, und prallte mit dem Seitenspiegel an die Fahrbahnbegrenzung. Der Schaden beträgt rund 500 Euro, der Fahrer bliebt unverletzt. Der Überholer wurde angezeigt. (AZ)