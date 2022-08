Übelste Beschimpfungen: Autofahrer gerät nach Unfall in Wemding in Rage

Ein 57-Jähriger beleidigt einen 81-Jährigen mit übelsten Beschimpfungen und regt dessen "Vergasung" an.

Aus einem zunächst unspektakulären Kleinunfall in Wemding entwickelte sich ein aggressiver Wutausbruch, bei dem die Polizei eingreifen musste. Der Streit begann am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr, als ein 81-jähriger Nördlinger vom Parkplatz eines Supermarktes in der Harburger Straße rückwärts ausparken wollte. Laut Polizei prallte er leicht mit seinem Fahrzeugheck gegen einen wartenden Pkw, den ein 57-Jähriger aus einer Nachbargemeinde steuerte. Am Wagen des Unfallgegners entstand dadurch lediglich minimaler Fremdschaden in einer Höhe von etwa 100 Euro. Der Geschädigte bestand jedoch selbst auf einer formellen Unfallaufnahme und verständigte per Handy die Polizei. Als er daraufhin merkte, dass sein gekauftes Speiseeis im Fahrzeug bei sommerlichen Temperaturen zu schmelzen begann, wurde der 57-Jährige aggressiv und forderte vom Senior sofortigen Schadenersatz.

Bei der folgenden Unfallaufnahme durch die Beamten der PI Donauwörth geriet der 57-Jährige dann dermaßen in Rage, dass er zum strafrechtlich Beschuldigten wurde: Im Beisein von zwei uniformierten Polizisten beleidigte er den Senior völlig grundlos mit den übelsten Beschimpfungen und regte dabei unter anderem eine "Vergasung" beziehungsweise eine "Zwangskastration" an. Selbst als die Beamten nach Androhung ihre Bodycam zur Aufnahme vor Ort einschalteten, beleidigte der 57-Jährige den 81-Jährigen weiter. Gegen ihn wurde noch vor Ort ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)