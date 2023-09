Überhol-Manöver bei Wemding führt zu Unfall

Eine Frau will zwischen Wemding und Fessenheim einen Traktor überholen. Das Manöver endet mit einem Unfall.

Auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim hat sich am Donnerstag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, war eine 31-Jährige mit ihrem Auto am Donnerstag gegen 9 Uhr in Richtung Fessenheim unterwegs. Die Frau wollte einen Traktor überholen. Allerdings übersah sie, dass sie selbst zum gleichen Zeitpunkt von einem Pkw überholt wurde, den ein 59-Jähriger steuerte.

Die beiden Wagen stießen zusammen und schließlich wurde auch der Traktor in den Unfall verwickelt. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden von schätzungsweise 15.000 Euro, Personen wurden nicht verletzt. (AZ)

