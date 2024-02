Umweltsünder entsorgt Altöl nahe Wemding am Straßenrand

An der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim wirft ein Unbekannter mehrere Behälter mit Altöl in die Landschaft. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat an der Staatsstraße zwischen Wemding und Fessenheim illegal Altöl entsorgt. Dies geschah der Polizei zufolge im Zeitraum zwischen Freitag, 9. Februar, 10 Uhr, und Dienstag, 13. Februar, 8.45 Uhr, auf dem Grünstreifen neben dem Wanderer-Parkplatz an der Straße im Bereich des Schutzgebiets "Wemdinger Ried". In mehreren Behältern befanden sich insgesamt elf Liter Altöl.

Ein Zeuge informierte die Polizei. Die nahm die Ermittlungen wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen auf und sicherte Spuren. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)