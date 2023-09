Wemding

Unbekannte beschädigen Vorhängeschlösser

In Wemding sind an drei Holzlagerplätzen in der Adalbert-Stifter-Straße mehrere Vorhängeschlösser aufgezwickt worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der vergangenen Woche hat sich in Wemding ein versuchter Holzdiebstahl ereignet. Zwischen Samstag, 26.08.2023, 15 Uhr, und Freitag, 01.09.2023, 09.00 Uhr, sind am Holzlagerplatz in der Adalbert-Stifter-Straße in Wemding mehrere Vorhängeschlösser an drei Holzlagerplätzen durch einen bislang unbekannten Täter aufgezwickt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist derzeit noch nicht bekannt, ob auch etwas entwendet wurde. Die Polizei sucht deshalb unter der Telefonnummer 0906/70667-11 nach Zeugen, die Angaben zum Tathergang beziehungsweise die Täter machen können. (AZ)

