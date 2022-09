Unbekannte klauen in Wemding eine Palme

Unbekannte klauen mithilfe eines Transporters eine schwere Palme vom Marktplatz in Wemding. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Marktplatz in Wemding haben Unbekannte eine schwere Palme geklaut. Der Tatzeitraum war in der Nacht auf Sonntag zwischen 23.30 und 3 Uhr. Laut Polizei wurde die Tat von mehreren Personen und mithilfe eines Transportfahrzeugs durchgeführt, da die Pflanze sehr schwer ist. Deren Wert liegt bei etwa 500 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bisher noch nicht, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 zu melden. (AZ)