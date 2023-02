Unbekannte Person schleudert in Wemding Bierflasche gegen Auto

Erst hört ein Wemdinger ein lautes Geräusch. Vor dem Haus stellt er dann fest: Sein Auto wurde mit einer Bierflasche beschädigt.

Am Sonntagabend hörte ein 38-jähriger Wemdinger ein lautes Geräusch und erkannte es als das Zerbrechen einer Glasflasche. Er ging vor sein Haus in der Monheimer Straße. Dort stellte er laut Polizei fest, dass eine bislang unbekannte Person eine Bierflasche auf seinen weißen Mazda, der ordnungsgemäß vor dem Gebäude geparkt war, geschleudert hatte. Dadurch war die hintere linke Beleuchtungseinheit des Wagens gebrochen. Die Höhe des Schadens liegt bei geschätzt 750 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug hat die Polizei aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth melden. (AZ)