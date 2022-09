Unbekannte stehlen große Menge an Lippenstiften

Unbekannte haben in einem Wemdinger Drogeriemarkt einen ungewöhnlichen Ladendiebstahl begangen. Auf Lippenstifte hatten sie es angesehen.

Unbekannte haben in Wemding in einem Drogeriemarkt in der Valeostraße eine Vielzahl von Lippenstiften entwendet. Die Tatzeiträume lagen jeweils zwischen dem 1. September, 8 Uhr, und dem 3. September, 15 Uhr. Laut Angaben der Polizei Donauwörth beläuft sich der Schaden auf etwa 310 Euro. Es gibt laut Polizei keine Hinweise auf "organisiert handelnde Personen". Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise. Die Telefonnummer lautet 0906/706670. (AZ)

