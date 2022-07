Unbekannter beschädigt Auto in Wemding und flüchtet

Ein bislang unbekannter Täter hat das Auto einer 40-jährigen Wemdingerin mit seinem Fahrzeug beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 40-jährige Wemdingerin hat ihren grauen Citroen am Donnerstag, 21. Juli, um 18 Uhr auf dem Marktplatz in Wemding geparkt. Als die Frau am darauffolgenden Tag zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie einen Schaden an der linken Vorderseite.

Die Höhe des Schadens beträgt laut Polizei circa 2500 Euro. Hinweise auf den Täter und sein Fahrzeug sind aktuell nicht vorhanden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch