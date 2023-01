Unbekannter demoliert mit einem Pfosten einen Kleinbus

In Wemding macht sich ein Unbekannter an einem Fahrzeug zu schaffen. Der Schaden ist beträchtlich.

Ein Unbekannter hat am Wochenende in Wemding einen Kleinbus mutwillig beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stand der silberfarbene VW Multivan von Samstag, 14.45 Uhr, bis Sonntag, 10.55 Uhr, in der Wimburggasse. Während dieser Zeit schlug der Täter mehrmals mit einem Straßenbegrenzungspfosten gegen die linke, hintere Seite des Fahrzeugs. An diesem entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)