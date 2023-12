Unbekannter fährt Auto in Wemding an und flüchtet

Ein Unbekannter prallt gegen ein Auto in Wemding und verursacht einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach einem Unfall in Wemding ist der bislang unbekannte Verursacher anschließend geflüchtet. Dem Pressebericht der Polizei zufolge ereignete sich der Vorfall am Sonntag zwischen 14.30 und 20.45 Uhr am Maierhof. In diesem Zeitraum fuhr der Täter hinten links an den Kotflügel eines geparkten Opel Corsa. Dadurch wurde unter anderem das Rücklicht beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich bei dem verursachendem Gefährt um ein größeres Fahrzeug, wie einen Lkw, handeln. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Hinweise nimmt die Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 entgegen. (AZ)

