Unbekannter fährt Dachrinne an und entfernt sich vom Unfallort

Ein bislang unbekannter Transporter-Fahrer ist am Montagmorgen zwischen 8.30 Uhr und 9.30 Uhr in Wemding rückwärts gegen eine Dachrinne gefahren. Laut Polizei passierte der Unfall beim Rangieren vor einer Garage in der Straße Am Bahndamm. Durch den Anstoß ist an der Regenrinne der Garage, an welcher sich blauer Farbabrieb vorfand, ein Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstanden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)