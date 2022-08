Unbekannter Hacker greift auf E-Mail-Account zu und fordert Geld

Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts auf Datenveränderung sowie Ausspähen von Daten.

Eine 26-jährige Wemdingerin zeigte am Donnerstag bei der Polizei Donauwörth an, dass ihr privater E-Mail-Account von einer unbekannten Person gehackt wurde. Wie die Person an die Zugangsdaten kam, ist bislang nicht bekannt. In einer Mail an die Geschädigte forderte der Tatverdächtige diese auf, ihm 400 Euro zu überweisen. Der Forderung kam die Frau nicht nach, sondern informierte die Donauwörther Beamten. Ein Vermögensschaden entstand somit nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts auf Datenveränderung sowie Ausspähen von Daten. (AZ)