Unbekannter leitet mindestens 1000 Liter Altöl in die Kanalisation ein

Die Schadenshöhe beträgt laut Abwasserzweckverband Mittlere Wörnitz mindestens 30.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Unbekannten haben zwischen dem 24. Januar, 12 Uhr, und dem 26. Januar, 6 Uhr, unerlaubt mindestens 1000 Liter Altöl in das Abwassersystem der Kanalisation von Wemding eingeleitet. Das verunreinigte Abwasser musste umgeleitet werden, um Funktionsstörungen in der Kläranlage zu verringern. Wie die Polizei mitteilt, konnte nur durch die schnelle Reaktion mehrerer Kläranlagenmitarbeiter verhindert werden, dass Öl in die Wörnitz gelangte. Der geschädigte Abwasserzweckverband Mittlere Wörnitz schätzt die Schadenshöhe auf mindestens 30.000 Euro. Die Einleitstelle des Schadstoffs kann auf den Ortskern Wemding eingegrenzt werden. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein und beteiligten das zuständige Wasserwirtschaftsamt. Wer Hinweise zu dem oder den Verursachern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden.