Unbekannter schlägt Scheibe von Auto in Wemding ein

Böse Überraschung für einen Pkw-Besitzer in Wemding. Ein Unbekannter hat den Wagen beschädigt.

Ein Unbekannter hat in Wemding ein Auto mutwillig beschädigt. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter in der Nacht auf Dienstag oder am Dienstagmorgen die Heckscheibe des Wagens ein. Der schwarze VW Golf war von Mitternacht bis 9 Uhr im Raabgässchen geparkt. Der Sachschaden beträgt rund 400 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 09090/70070. (AZ)