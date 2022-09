Unbekannter schraubt Kupferdachrinne von Toilettenhäuschen

In Wemding haben Unbekannte die Kupferdachrinne eines Toilettenhäuschens im Kapuzinergraben gestohlen. Die Polizei sucht den oder die Diebe.

Bislang unbekannte Täter haben die Kupferdachrinne am Toilettenhäuschen im Kapuzinergraben in Wemding abgeschraubt und mitgenommen. Der Diebstahlschaden liegt bei etwa 200 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)