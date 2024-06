Unbekannter zersticht Reifen und beschädigt Tür

Die Polizei Donauwörth sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu einem Vorfall in Wemding machen?

Die Polizei Donauwörth sucht einen Unbekannten, der mutwillig an einem geparkten Auto Sachschaden anrichtete. Wie die Beamten mitteilen, war der Mercedes der B-Klasse eines 70-Jährigen am Freitag zwischen 9.30 und 11 Uhr in der Monheimer Straße in Wemding auf dem dortigen Kundenparkplatz des Edeka Marktes abgestellt. Der Täter zerstach die beiden rechten Reifen und beschädigte die hintere rechte Türe. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 750 Euro. Wer hierzu Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizeiinspektion Donauwörth zu melden. (AZ)