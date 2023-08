Unfall auf einer Wendeplatte in Wemding

In Wemding verursacht eine 19-Jährige einen Unfall. Sie verhält sich dann vorbildlich.

Auf einer Wendeplatte im Jägergrund in Wemding hat sich in der Nacht auf Dienstag ein Unfall ereignet. Den verursachte der Polizei zufolge eine 19-Jährige. Die prallte mit ihrem Auto gegen einen geparkten Pkw, der einer Anwohnerin gehört. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Weil die junge Frau die Karambolage sofort meldete, verzichteten die Beamten darauf, die Fahrerin gebührenpflichtig zu verwarnen. (AZ)