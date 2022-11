Unfall bei dichtem Nebel: Mann wird schwer verletzt

Ein 76-Jähriger kommt mit seinem Auto zwischen Wemding und Monheim auf die Gegenfahrbahn. Dort ist allerdings ein Transporter unterwegs.

Ein 76-jähriger Mann war am Donnerstag gegen 13 Uhr mit seinem Auto von Wemding kommend in Richtung Monheim unterwegs. Die Sicht war zu dieser Zeit durch starken Nebel eingeschränkt. Kurz vor dem Abzweig nach Otting beziehungsweise Fünfstetten kam er mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Transporter zusammen. Der 76-jährige Pkw-Fahrer, der laut Polizei "der Spurenlage nach" den Unfall verursacht habe, wurde vom Rettungsdienst schwer verletzt in das Krankenhaus Nördlingen gebracht.

Der 60-jährige Fahrer des aus Monheim kommenden Transporters blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Heidmersbrunn war mit zehn Einsatzkräften vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern. (AZ)

Lesen Sie dazu auch