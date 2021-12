Unfall bei Wemding: Ein Verletzter und 60.000 Euro Schaden

Bei Wemding ereignet sich am Donnerstagabend ein heftiger Unfall, den eine 46-jährige Autofahrerin verursacht. Ein 42-jähriger Mann wird dabei verletzt.

Einen Unfall mit einem Verletztem und gewaltigem Sachschaden hat es am Donnerstag in Wemding gegeben. Das berichtet die Polizei.

Nach deren Angaben fuhr um 22.25 Uhreine 46-jährige Wemdingerin mit ihrem Auto auf dem Stadelmüllerweg stadtauswärts und wollte nach links in den Sandelfeldring abbiegen. Hierbei übersah die Frau den Gegenverkehr auf dem Stadelmüllerweg und krachte frontal in den Pkw eines 42-Jährigen, so die Beamten weiter. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall bei Wemding: Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung

Durch den heftigen Zusammenprall wurde auch noch der Wagen einer 51-jährigen Wallersteinerin auf dem Sandelfeldring demoliert. Am Auto der Unfallverursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Am Fahrzeug des 42-Jährigen, der den Beamten zufolge durch den massiven Anprall eine Gehirnerschütterung davontrug, wurde die Front erheblich demoliert und es entstand ein Achsbruch. Hier beträgt der Schaden geschätzte 10.000 Euro.

Am Wagen der 51-jährigen dritten Beteiligten gab es Kratzer auf der linken Frontseite. Gegen die 46-Jährige wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts auf fahrlässige Körperverletzung eingeleitet. (AZ)