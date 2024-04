Unfall in der Altstadt: Zwei Autos stoßen zusammen

Bei einem Unfall am Marktplatz in Wemding entsteht ordentlich Blechschaden. Verursacherin ist laut Polizei eine 46-Jährige.

Bei einem Unfall in der Wemdinger Altstadt ist am Donnerstag ein Schaden in Höhe von schätzungsweise 6000 Euro entstanden.

Wie die Polizei berichtet, geriet eine 46-Jährige mit ihrem Auto um etwa 14.45 Uhr an der Engstelle im Bereich der Einmündung des Raabgässchens auf den Marktplatz zu weit nach links und prallte nahezu frontal gegen einen stehenden Pkw, an dessen Steuer eine 36-Jährige saß. Die Frauen blieben unverletzt. (AZ)