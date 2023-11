Unfall: Traktorfahrerin muss Mülllaster in Wemding ausweichen

Ein Unfall in Wemding macht am Mittwoch den Einsatz einer Spezialfirma nötig. Die Feuerwehr ist mit rund 25 Kräften im Einsatz.

Welche Auswirkungen die Verletzung einer Vorfahrtsregelung haben kann, hat am Mittwochmorgen ein Unfall in Wemding gezeigt. Die Polizei berichtet, dass eine 39-jährige Rieserin mit ihrem Traktor-Gespann die Monheimer Straße in Richtung Stadtmitte entlangfuhr. Aus der Straße „Am Kugelplatz“ bog zur gleichen Zeit der 47-jährige Fahrer eines Mülllasters unter Missachtung der Vorfahrtsbeschilderung nach links in die Monheimer Straße ein. Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Lastwagen zu vermeiden, musste die Traktorfahrerin eine Vollbremsung durchführen. Dabei drehte sich der Trecker um 180 Grad und wurde samt Anhänger über den Randstein auf die Böschung geschoben.

Traktor-Unfall am Mittwoch in Wemding mit Folgen

Das ineinander verkeilte Gespann musste aufwendig von einer Spezialfirma geborgen und abgeschleppt werden. Die Monheimer Straße war während der Bergungsmaßnahmen für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. 25 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wemding waren unter anderem für Absperrmaßnahmen vor Ort. Die Höhe des Gesamtsachschadens wird auf gut 25.000 EUR geschätzt. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Beamten gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)