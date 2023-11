Unfallbeteiligte sind sich nicht einig: Zeugen gesucht

Nach einem Unfall in Wemding, der beim Einparken passiert ist, können sich die beiden Beteiligten nicht einigen, was genau passiert ist.

Nach einem Unfall in Wemding sucht die Polizei nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Am Samstag gegen 10.15 Uhr kollidierte ein Auto während eines Einparkvorganges in der Wallfahrtstraße in Wemding mit einem anderen Fahrzeug, welches direkt dahinter in die gleiche Richtung fuhr. An beiden Autos entstand laut Polizeibericht erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 11.500 Euro. Weil die Beteiligten unterschiedliche Aussagen zum Unfallhergang zu Protokoll gaben, werden nun mögliche Zeugen des Verkehrsunfalles gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)