Wemding

vor 56 Min.

Unfallflucht am Johannisweiher in Wemding

Am Johannisweiher in Wemding wurde am Freitag ein Auto angefahren. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.