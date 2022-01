Unfallflucht am Supermarktparkplatz in Wemding

In Wemding gab es am Mittwoch eine Unfallflucht auf einem Parkplatz.

Auf einem Parkplatz in Wemding hat eine unbekannte Person ein anderes geparktes Auto angefahren und sich davongemacht. Passiert ist das am Mittwoch zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr. Geschädigt wurde ein 80-Jähriger, der seinen Peugeot vor dem Edeka-Markt in der Monheimer Straße geparkt hatte. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses angefahren wurde. Durch den Anprall entstand ein Schaden am vorderen Kotflügel seines Wagens, dessen Höhe sich auf etwa 1000 Euro beläuft.

Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort

Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)