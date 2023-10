Unfallflucht in Wemding: Polizei bittet um Hinweise

In der Scheyringstraße in Wemding passiert ein Unfall. Der Verursacher macht sich aus dem Staub.

Ein Unbekannter hat in Wemding einen Unfall verursacht und sich aus dem Staub gemacht. Dies passierte nach Angaben der Polizei in der Zeit zwischen Samstag, 14. Oktober, und Mittwoch, 18. Oktober, in der Scheyringstraße. Dort hatte das Opfer sein Auto am Fahrbahnrand geparkt. Gegen den Pkw prallte der Gesuchte mit seinem Wagen und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)