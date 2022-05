Unfallflucht in Wemding: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer fährt einen Mercedes auf einem Supermarkt-Parkplatz in Wemding an und flüchtet. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

In Wemding hat ein der Polizei bislang Unbekannter auf einem Lidl-Parkplatz einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Laut Angabe der Beamten fuhr der Unfallverursacher am Samstag zwischen 17 Uhr und 17.15 Uhr einen abgestellten Mercedes der E-Klasse an der hinteren rechten Stoßstange an und beschädigte ihn dadurch.

Danach hat sich der Unbekannte entfernt, ohne sich um den Schaden am Mercedes zu kümmern. Dieser beläuft sich auf circa 500 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)