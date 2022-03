Unfallflucht in Wemdinger Altstadt geklärt

In Wemding wird ein geparktes Auto bei einem Unfall massiv beschädigt. Wie die Polizei den Verursacher ermitteln kann.

Ein Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer einen Unfall verursacht, diesen aber nicht gemeldet. Die Karambolage passierte der Polizei zufolge zwischen 4.30 und 5 Uhr in der Vischergasse. An einem ordnungsgemäß geparkten Pkw entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. In der Nähe wurde eine Außenspiegelabdeckung gefunden. Diese konnte einem Auto zugeordnete werden, das in der Nähe stand.

Warum sich der Fahrer nach dem Zusammenstoß weder beim Geschädigten noch bei der Polizei meldete, muss nach Angaben der Inspektion Donauwörth noch geklärt werden. Es läuft ein Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)