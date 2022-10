Unfallflucht in Wemdinger Altstadt

Ein Unbekannter hat bei einem Unfall in Wemding ein Auto stark beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen der Tat.

Am Mittwochnachmittag ist in Wemding in der Altstadt das Auto einer 61-Jährigen durch einen Unfall stark beschädigt worden. Zwischen 12.50 und 19 Uhr parkte die Frau ihren schwarzen Toyota in der Häutbachgasse. Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen massiven Schaden am vorderen Radkasten der Fahrerseite fest.

Dieser beläuft sich laut Polizei auf etwa 2000 Euro. Da sich der Verursacher nicht meldete, wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

