Unfallflucht mit blauem Auto auf Parkplatz von Supermarkt

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in Wemding flüchtet ein Unfallverursacher. Die Polizei sichert Spuren.

Der Fahrer eines blauen Autos hat am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Edeka-Markts in Wemding einen Unfall verursacht und sich dann aus dem Staub gemacht. Opfer war laut Polizei die Besitzerin eines weißen VW Tiguan. Sie stellte ihren Wagen gegen 10.15 Uhr auf dem Gelände an der Monheimer Straße ab. In der Folge prallte der rechts daneben abgestellte Pkw wohl beim Ausparken gegen den Tiguan. An diesem entstand beträchtlicher Schaden. Die Polizei sicherte Spuren von blauem Lack an der Anstoßstelle. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon. 0906/706670. (AZ)