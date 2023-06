Vandalismus in Wemding: Blumentröge zerstört

Unbekannte zerstören in Wemding mutwillig Blumentröge. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in Wemding randaliert. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Donnerstagmorgen, 7 Uhr, haben sie laut Polizei mutwillig zwei Blumentröge der Stadt Wemding in der Wallfahrtstraße zerstört. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 300 Euro. Täterhinweise liegen der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Die Beamten ermitteln wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)