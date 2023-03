Verein Kinderherz betreibt jetzt auch einen Waldkindergarten

In Wemding gibt es seit 2022 ein weiteres Betreuungsangebot für Kinder. Die Waldkindergarten-Gruppe war bis jetzt weitgehend unbekannt.

Weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit hat der Wemdinger Kinderherz-Verein im vorigen Jahr sein Betreuungsangebot erweitert und betreibt nun neben einer Kinderkrippe und einer Kindergartengruppe auch die sogenannte "Spechtgruppe". Damit gibt es in der Stadt seit September quasi einen Waldkindergarten.

Die Vorsitzende Regina Thum-Ziegler berichtet auf Anfrage, der Verein habe schon länger überlegt, sein Angebot in diese Richtung zu erweitern. Im Frühjahr 2022 habe man entschieden: "Wir machen das einfach." Das Projekt habe auch dank glücklicher Umstände verwirklicht werden können. Hinter dem Kinderherz-Gebäude, das sich an der Harburger Straße befindet, besitzt der Landkreis Donau-Ries auch eine große Wald- und Wiesenfläche, die bislang ungenutzt war. Dieses Areal kann der Verein jetzt für sein neues Konzept nutzen.

Derzeit sind die Plätze der Waldkindergarten-Gruppe in Wemding nur zum Teil belegt

Nach Erhalt der Betriebserlaubnis startete im September die "Spechtgruppe". Groß kommuniziert worden sei dies nicht, so Thum-Ziegler: "Wir wollten erst mal in die Sache reinwachsen." Die Gruppe habe 20 Plätze, davon seien aber derzeit nur zwölf belegt. Die Mädchen und Buben kamen überwiegend aus der Kinderherz-Kita. Als Erzieherinnen sind die beiden Naturpädagoginnen Regina Meyr und Elena Leis tätig. Einer Mitteilung des Vereins zufolge sind sie begeistert, wie schnell sich die Mädchen und Buben der "Spechtgruppe" in den ersten Monaten und auch besonders im Winter in ihrem neuen "Lebensraum" zurechtgefunden haben. Es sei wunderbar zu sehen, wie die Kinder "eins" mit der Natur werden "und so auf selbstwirksame Art und Weise zu einzigartigen Menschen heranwachsen und reifen können, ohne dass es dazu vorgefertigtes Spielmaterial braucht".

Im Unterschied zum Regelkindergarten arbeiteten die dafür ausgebildeten Waldpädagoginnen nach besonderen Prinzipien: "Die Kinder verbringen die ganze Zeit zusammen in der freien Natur und können so vielfältige Naturerfahrungen machen." Im Mittelpunkt stehe das sogenannte "Urspiel". Dieses Konzept besage, dass alle Kinder eine besondere Gabe haben: "Sie können eins mit der Natur werden und dabei Zeit und Raum vergessen, wenn sie die Erwachsenen nur lassen." Hätten die Kinder genügend Möglichkeiten, sich diesem "Urspiel" in der Gruppe oder auch allein hinzugeben, könnten sie schon sehr früh nicht nur Kreativität, Fantasie und Sozialkompetenz, sondern auch ein tiefes Naturgewissen entwickeln. Ganz spielerisch werde auf diese Art und Weise ein verantwortungsbewusster Umgang mit der Umwelt und den natürlichen Ressourcen erlernt.

Der Kinderherz-Verein hat rund 50.000 Euro in die Infrastruktur für die neue Gruppe investiert

Die Waldkindergarten-Gruppe habe der Verein zusammen mit Eltern, dem Elternbeirat und Firmen in die Tat umgesetzt, schildert Regina Thum-Ziegler. Eine beheizbare Hütte wurde gezimmert. Der städtische Bauhof fertigte dafür das Fundament. Ein "Waldsofa" wurde angelegt und ein Tipi aufgebaut. Die Pilotphase startete bereits im Juni. Mittlerweile stehen eine Komposttoilette und ein Tiergehege, Bäume und Sträucher wurden gepflanzt und eine kleine Ackerfläche konnte dank des Gärtnertrupps des Landkreises vorbereitet werden. Der Verein hat nach Auskunft der Vorsitzenden etwa 50.000 Euro in die Infrastruktur investiert. Demnächst soll auch ein Waldstück ausgesucht werden, in dem sich die Kinder regelmäßig aufhalten.

Weil sich der Betrieb inzwischen eingespielt hat, würde der Kinderherz-Verein die noch freien Plätze gerne belegen. Damit sich Interessierte ein Bild machen können, findet am Sonntag, 2. April, von 15 bis 17 Uhr, ein "Tag der offenen Tür" auf dem Gelände an der Harburger Straße 75 statt. (AZ, wwi)