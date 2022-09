Vernissage läutet nächste Etappe der Zeitpyramide ein

In einem Jahr bekommt die Zeitpyramide in Wemding den vierten Stein. Nun steht die Auftaktveranstaltung für diese nächste Steinsetzung an.

In einem Jahr, am 9. September 2023, ist es so weit: Bei der Zeitpyramide auf der „Platte“ oberhalb von Wemding wird der vierte Stein gesetzt. Seit 1993 wird das Langzeit-Kunstwerk alle zehn Jahre um einen weiteren Quader erweitert. Die Fertigstellung ist für das Jahr 3193 vorgesehen. Mit einer Auftaktveranstaltung am Samstag, 17. September, wird nun das Jahr vor der nächsten Steinsetzung eingeläutet.

Die „Stiftung Wemdinger Zeitpyramide“ kümmert sich seit ihrer Gründung und Anerkennung 2003 um die Belange rund um das Kunstwerk, das auf einer Anhöhe nördlich von Wemding steht. Im Frühsommer wurde die Bevölkerung in Wemding und Umgebung dazu aufgerufen, zum Ausdruck zu bringen, was die Zeitpyramide für jede oder jeden Einzelnen bedeutet. Am Ende habe man sehr viele Beiträge erhalten – es wurden Fotos eingereicht wie auch Zeichnungen oder Texte. Rund 30 der eingereichten Beiträge werden nun bei einer Abendveranstaltung präsentiert. Diese findet am Samstag um 18 Uhr im Café Schlecht (Langgasse 6) statt.

Dazu sind nicht nur die Personen eingeladen, die sich mit ihren Fotos, Bildern und weiteren Beiträgen an der Aktion beteiligt haben, sondern alle, die sich für das Projekt Zeitpyramide interessieren. Dieser Abend im Stile einer Vernissage soll zudem dazu beitragen, die Zeitpyramide wieder ins Gedächtnis der Bevölkerung zu bringen und ein erster Hinweis darauf sein, dass in einem Jahr der inzwischen vierte Stein gesetzt wird. (AZ)