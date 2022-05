Wemding

vor 18 Min.

Viva Voce begeistert mit Stimme und Charme in Wemding

Viva Voce begeisterte am Sonntagabend in Wemding: (von links): Bastian Hupfer, Heiko Benjes, Andreas Kuch und David Lugert.

Plus Purer Gesang und eine große Bandbreite an Liedern bot die A-Capella-Band Viva Voce in Wemding. Die Konzertbesucher hatten lange auf das Konzert warten müssen.

Von Jule Eibl

In der voll belegten Stadtpfarrkirche St. Emmeram in Wemding versammelten sich nahezu vierhundert Kulturinteressierte an diesem Sonntagabend. Sie haben ihre Karten für das Konzert teilweise schon mehr als zwei Jahre, wurde dieses doch aus dem Mai 2020 in dieses Jahr verlegt. So gab es zumindest genügend Zeit für Vorfreude auf die Band Viva Voce, die bereits auf der Fastnacht in Franken auftreten durfte.

