Wemding

18:00 Uhr

Von Schäfflertanz bis Feuerwehrhaus: Rückblick auf das Jahr 2023 in Wemding

Plus Bei der letzten Stadtratssitzung des Jahres informieren die Referenten über die Erfolge des vergangenen Jahres. Die Fuchsienstadt punktete sportlich sogar international.

Von Thomas Unflath Artikel anhören Shape

Nach der Corona-Zwangspause ist das seit jeher reichhaltige kulturelle Leben in Wemding 2023 wieder mit voller Kraft zurückgekehrt. Dies kam im Bericht von Kulturreferent Josef Barta in der Jahresschlusssitzung des Stadtrats klar zum Ausdruck. Auch sportliche Erfolge wurden in diesem Jahr gefeiert und ein Großprojekt kam entscheidend voran. Auch die weiteren Referenten des Gremiums berichteten über ihre jeweiligen Aufgabengebiete.

Der Tanz der Schäfflervereinigung sei ein würdiger Auftakt in das Veranstaltungsjahr gewesen, blickte Barta zurück. Die Traditionsveranstaltung, die nur alle sieben Jahre stattfindet, bezeichnete er als einen „Höhepunkt im Landkreis“. Weiterhin seien unter anderem die Show über Rock-Legende Tina Turner, der Fuchsien- und Kräutermarkt („ein Juwel“), die Veranstaltungsreihe „Musik am Marktplatz“ sowie das Open-Air-Kino sehr erfolgreich gewesen. Barta erwähnte auch die vierte Steinsetzung an der Wemdinger Zeitpyramide. Bau- und Wirtschaftsreferent Hans-Ludwig Held berichtete vom derzeit größten Projekt der Stadt, dem neuen Feuerwehrhaus. Hier konnte man 2023 den Rohbau fertigstellen und Richtfest feiern. Nun gehe es an die Innenausstattung, nach dem Winter sollen die Außenanlagen gestaltet werden. Für die Sanierung des Kindergartens St. Marien wurden die Planungen konkretisiert, nun hoffe man auf eine „gute Ausschreibung“. In Sachen Wirtschaft sei er in regelmäßigem Austausch mit dem Gewerbeverband, informierte Held.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen