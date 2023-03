Vortrag: Solaranlagen gut gestalten

Für alle Eigenheimbesitzer, die über den Bau einer Photovoltaik- oder Solaranlage nachdenken, bietet Thomas Biber vom Solarenergie-Förderverein Deutschland, Infostelle Nordbayern, am Mittwoch, 15. März, in Wemding einen kostenfreien Vortrag. Der Titel lautet: "Solaranlagen gut gestalten." Beginn ist um 19 Uhr in der Gaststätte Zur Wallfahrt. In einer Pressemitteilung heißt es, Solaranlagen, die in die Gebäudegestaltung integriert sind, die Proportionen und Symmetrien aufnehmen oder einheitlich die ganze Dachfläche bedecken, trügen maßgeblich zur guten Bau- und Ortsgestaltung bei. (AZ)