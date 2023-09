Wemding

vor 3 Min.

Waffenfoto von Schüler: So sprechen Eltern mit Kindern über Social Media

Plus Die Polizei rückt im Raum Wemding wegen eines Fotos in den sozialen Medien aus. Experten erklären, wie Eltern mit ihren Kindern Medienkompetenz lernen können.

Von Helen Geyer

Den ersten Aufreger im neuen Schuljahr gab es in Wemding schon, noch bevor der erste Unterricht stattgefunden hatte. Ein Jugendlicher aus dem Raum Wemding veröffentlichte ein Kurzvideo mit erschreckendem Inhalt im Internet. Damit löste er einen Polizeieinsatz aus. Die Sachlage: Der 16-Jährige lud auf der Social-Media-Plattform TikTok ein Kurzvideo hoch. Dabei waren zwei aufeinanderfolgende Bilder, die beide eine erlaubnispflichtige Schusswaffe zeigen. Das beunruhigte einige Schüler aus dem Raum Wemding, die sich am Montag mit dem Material an die Schulleitung wandten. Diese informierte daraufhin die Polizei.

Polizei rückt Richtung Wemding aus, um nach Waffe zu suchen

Die Polizisten fanden den Jugendlichen auch, der hatte aber keine Waffe bei sich. Danach durchsuchten die Beamten das Wohnhaus des 16-Jährigen, fanden aber ebenfalls keine Pistole. Die Inspektion Donauwörth erklärt zu diesem Vorgehen auf Nachfrage: "Wir als Polizei können nicht entscheiden, ob es ein Spielzeug oder eine echte Waffe ist." Deswegen müssten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass es eine echte Waffe sei und es sich somit um eine Bedrohungslage handle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

