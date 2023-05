Triathlon

12:59 Uhr

LG Märchenwald veranstaltet Waldseetriathlon

Der Waldsee in Wemding ist am Wochenende Schauplatz des Triathlons, den die LG Märchenwald veranstaltet.

Der Waldseetriathlon in Wemding führt die Sportlerinnen und Sportler in den drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen nach Wolferstadt und um den See.

Die LG Märchenwald des TSV Wemding veranstaltet am Sonntag, 14. Mai, wieder den Wemdinger Waldseetriathlon. Der Check-in ist von 7 bis 9 Uhr, um 9.10 Uhr findet die Wettkampfbesprechung statt, eine Teilnahme daran ist für die Teilnehmenden Pflicht. Start ist um 10 Uhr. Im Naturbadesee schwimmen die Teilnehmenden 500 Meter. Die Radstrecke von insgesamt 18 Kilometern verläuft über drei Runden zwischen Wemding und Wolferstadt, die Laufstrecke von 4,8 Kilometern führt viermal um den Waldsee herum. Das Ziel schließt um 12.30 Uhr. Dann findet auch die Siegerehrung statt. Wer noch spontan teilnehmen möchte, kann sich am Tag der Veranstaltung zwischen 8.30 bis 9.30 Uhr gegen eine Nachmeldegebühr von 5 Euro (nur in bar) anmelden. Die Startgebühr beträgt 35 Euro. (AZ) Mehr Infos gibt es hier.

